SERIE D: ecco i migliori allenatori per media punti nei nove gironi

Il portale notiziariocalcio.com concentra l’attenzione sugli allenatori che, numeri alla mano, hanno fatto meglio nei nove gironi di Serie D dalla stagione 2014-2015 in poi, con un minimo di 50 partite. Per per ogni allenatore è presente il numero di partite tra parentesi e la media punti per partita (in grassetto):

Girone A

Marco Gaburro (106) 2.14

Marco Zaffaroni (74) 2.05

Salvatore Iacolino (71) 1.99

Alessandro Siciliano (124) 1.73

Vincenzo Manzo (178) 1.72

Andrea Dagnino (59) 1.69

Giovanni Zichella (91) 1.66

Achille Mazzoleni (110) 1.65

Massimo Gardano (103) 1.65

Matteo Andreoletti (122) 1.62

Girone B

Arnaldo Franzini (57) 2.30

Emanuele Filippini (60) 2.18

Luciano De Paola (51) 2.12

Andrea Ciceri (72) 2.03

Francesco Parravicini (61) 2.02

Marco Sgrò (65) 1.66

Emilio Longo (59) 1.66

Michele Florindo (59) 1.61

Achille Mazzoleni (131) 1.58

Giuseppe Commisso (67) 1.57

Girone C

Carmine Parlato (72) 2.31

Mauro Zironelli (57) 2.11

Antonio Andreucci (182) 1.97

Luigi Fresco (106) 1.78

Enrico Cunico (77) 1.70

Cristiano Masitto (63) 1.67

Michele Florindo (102) 1.64

Roberto Vecchiato (211) 1.63

Sandro Andreolla (74) 1.58

Gianpietro Zecchin (94) 1.56

Girone D

Luigi Apolloni (56) 2.36

Luca Tabbiani (58) 2.05

Lucio Brando (55) 1.87

Roberto Notari (66) 1.83

Massimo Gadda (86) 1.74

Massimo Bagatti (111) 1.74

Mauro Antonioli (144) 1.69

Cristian Serpini (117) 1.67

Gianluca Zattarin (158) 1.61

Andrea Ciceri (79) 1.61

Girone E

Roberto Malotti (113) 1.85

Paolo Indiani (88) 1.84

Giacomo Lazzini (65) 1.83

Giovanni Maneschi (114) 1.80

Massimo Fusci (63) 1.75

Carlo Bresciani (51) 1.65

Walter Vangioni (72) 1.61

Marco Masi (58) 1.60

Marco Bonura (106) 1.55

Vitaliano Bonuccelli (112) 1.54

Girone F

Luca Tiozzo (72) 2.10

Giovanni Pagliari (52) 1.83

Marco Alessandrini (133) 1.82

Mirko Cudini (98) 1.82

Massimo Epifani (161) 1.63

Federico Giampaolo (100) 1.59

Gianluca Colavitto (97) 1.56

Salvo Fulvio D’Adderio (58) 1.53

Corrado Urbano (66) 1.55

Daniele Amaolo (166) 1.52

Girone G

David D’Antoni (67) 2.25

Francesco Fabiano (58) 2

Raffaele Scudieri (118) 1.87

Giorgio Galluzzo (58) 1-83

Fabrizio Paris (93) 1.76

Marco Mariotti (206) 1.71

Stefano Udassi (76) 1,67

Aldo Gardini (119) 1.65

Corrado Urbano (97) 1,62

Mauro Giorico (141) 1.60

Fabrizio Perrotti (187) 1.61

Girone H

Leonardo Bitetto (84) 2.13

Nicola Ragno (161) 1.98

Michele Pazienza (71) 1.93

Domenico Giacomarro (91) 1.91

Michele Cazzarò (77) 1.90

Vincenzo Feola (63) 1,89

Luigi Panarelli (92) 1.85

Giancarlo Favarin (54) 1.83

Vincenzo Maiuri (72) 1.69

Giuseppe Laterza (94) 1.63

Girone I

Giuseppe Pagana (79) 1.96

Emilio Longo (59) 1.93

Giuseppe Raffaele (68) 1.84

Massimo Morgia (53) 1.74

Francesco Cozza (98) 1.70

Bruno Trocini (104) 1.69

Rosario Pergolizzi (62) 1.66

Fabio De Sanzo (69) 1.62

Giuseppe Boncore (80) 1.55

Teore Grimaldi (65) 1.51

Stefano Liquidato (71) 1.48

