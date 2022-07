SERIE D: panchine, Modica alla Vibonese e Giampà alla Paganese

Due nomi indicati dalla stampa locale tra i papabili ad allenare il Catania trovano nuova sistemazione nel campionato di Serie D. La Vibonese riabbraccia mister Giacomo Modica due anni dopo la salvezza ottenuta in C sulla panchina calabrese, mentre Domenico Giampà, nel campionato scorso alla guida del Città di S.Agata facendo esprimere un buon calcio alla squadra siciliana che ha disputato le semifinali play-off del girone I, riparte dalla Paganese. Anche in questo caso si tratta di un ritorno, avendo indossato la maglia azzurrostellata nella stagione 2012/2013 in Lega Pro.

