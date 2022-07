IL SINDACO: “Brigantony amico di tutti, se ne va un catanese vero”

Il primo cittadino di Catania Salvo Pogliese rivolge un pensiero all’indirizzo di Brigantony dopo la triste notizia della sua dipartita: “Una “cassettina” (come la chiamava lui) in macchina, le canzoni cantate ad ogni occasione possibile, la “catanesità” declinata con la “liscìa” tipica del nostro popolo: Brigantony è stato tutto questo e molto altro. Nella sua lunga stagione artistica ha anche trovato il tempo di reinterpretare in maniera splendida le poesie di Micio Tempio, altro figlio della nostra Catania. Un cantante popolare, interprete di un modo scanzonato, e al tempo stesso dissacrante, di raccontare la vita quotidiana, i vizi e le virtù della gente comune. Lo abbiamo ascoltato tutti, anche quelli che facevano finta di non farlo: Brigantony è stato una “livella”, capace di farsi apprezzare, seppur con tempi diversi, dalla Catania pseudo-intellettuale e da quella veracemente popolare. Lui, partito da Cibali per il Belgio, tornato e affermatosi, si è preso anche il lusso di riempire il Madison Square Garden, stracolmo di emigranti desiderosi di sentire l’odore e il sapore della propria Terra. Con Brigantony vola via un “amico di tutti”, un artista del popolo, un cantastorie intelligente e dall’animo buono. Se ne va un Catanese vero”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***