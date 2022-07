STAMPA PALERMITANA: “Bresciano, la Statua torna in Sicilia. Ma a Catania…”

“La Statua torna in Sicilia. Ma a Catania”, si legge su palermotoday.it. Articolo riferito alla presenza do Mark Bresciano all’interno del progetto di rilancio del calcio a Catania che intende portare avanti il Gruppo Pelligra. Bresciano, che “sarà chiamato a fare da ponte tra l’Australia e l’Italia”, ha vestito per quattro anni la maglia del Palermo totalizzando 104 presenze e 12 gol da centrocampista tra il 2006 e il 2010. “Le sue due figlie, Alessia e Montana, sono entrambe nate a Palermo”. Bresciano ha giocato “negli anni d’oro dell’era Zamparini prima di andare alla Lazio, ultima squadra italiana del centrocampista che con la Nazionale australiana è sceso in campo 84 volte arrivando a giocarsi da protagonista il Mondiale 2006”, quando i Socceroos vennero eliminati dal rigore di Totti.

