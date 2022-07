TORRE DEL GRIFO: un centro… al centro del nuovo Catania. Ma bisogna attendere

Attesa per il nuovo Catania e per conoscere l’uso che potrà fare del centro sportivo di Torre del Grifo, di primaria importanza nei piani futuri del Gruppo Pelligra. Nelle intenzioni della proprietà, il recupero della struttura in territorio mascalucese attualmente in mano alla curatela fallimentare che dovrà avviare le procedure per provare a individuare un nuovo proprietario. Lavoro già iniziato, richiede però una burocrazia tale che allungherà i tempi a dispetto delle aspettative che vorrebbero un ritorno immediato del Catania nella sua “casa”, vista la possibilità che possa innescarsi un’asta per aggiudicarsi il bene. Invece è ormai cosa certa per i tifosi catanesi e per gli addetti ai lavori che si comincerà a lavorare – dopo il ritiro – in un altro campo di allenamento, forse sul prato verde di Zia Lisa.

Torre del Grifo, ormai da tempo, non gode dell’ottima salute che ne ha distinto gli anni migliori, quelli in cui anche squadre estere hanno goduto delle strutture in sede di preparazione. Inutile ricordare che sarebbe un grosso successo non perdere il centro sportivo, farlo rivivere, migliorandolo ancora viste le enormi potenzialità strutturali. Si è parlato tanto dei costi di gestione, questo era un punto determinante negli anni di crisi che hanno caratterizzato le ultime stagioni rossazzurre. Per questa ragione oggi sentir parlare di un possibile rilancio, dopo la rinascita ormai prossima della squadra di calcio, fa sorridere di gioia i catanesi che, anche se dovesse volerci più tempo del previsto per riacquisire la piena funzionalità della struttura, non vogliono rinunciare al centro ritenuto tra i più grandi d’Italia.

