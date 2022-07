UMBERTO CALAIO’: “Catania, ora tocca a te ripercorrere la strada di Bari e Palermo”

Prima che si venisse a conoscenza dell’interesse da parte del Gruppo Pelligra, Umberto Calaiò, fratello dell’ex calciatore rossazzurro Emanuele e noto procuratore e dirigente sportivo, ai nostri microfoni aveva manifestato fiducia per il futuro del calcio a Catania. Attraverso la pagina Facebook dell’Equipe Sicilia, leggiamo alcune sue brevi considerazioni in vista del prossimo campionato di Serie D: “Nei campionati di Serie D in cui sono stato il D.S. del Marsala ho incontrato rispettivamente Bari 18/19 e Palermo 19/20. Entrambi i Club hanno potuto programmare con una visione nel breve periodo il proprio futuro ed ora sappiamo dove sono e che potenziale posseggono. Adesso (col consenso della FIGC) toccherà al Catania ripercorrere la stessa strada, sapendo bene che il Calcio è Business ma, soprattutto, fatto per la gente con passione e senso di appartenenza”.

