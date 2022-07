VIAGGIO NELLA STORIA DEL CATANIA: 2011/12, Montella si gode il ‘piccolo Barcelona’

Il cuore del Calcio Catania ha smesso di battere ma ora ci si prepara ad una ripartenza con Ross Pelligra al timone rossazzurro. Attraverso questa rubrica intendiamo effettuare un viaggio nella storia del Catania. Una storia fatta di gioie, dolori, emozioni, momenti delicati e di grande entusiasmo.

In questi giorni abbiamo parlato dell’inizio di una storia rossazzurra, quando il Catania assunse la denominazione di Società Sportiva Catania prima, di Associazione Fascista Calcio Catania dopo, fino ad arrivare alla nascita del Club Calcio Catania e del Calcio Catania SpA. Andiamo avanti con il 73/o appuntamento della nostra rubrica, giungendo alla stagione 2011/12.

L’annata inizia con Vincenzo Montella alla guida della squadra, con uno staff tecnico composto dal secondo Daniele Russo, dal preparatore atletico Giacomo Tafuro e dal preparatore dei portieri Marco Onorati. Il Catania è una cooperativa del gol, dove segnano praticamente tutti. Da Lodi a Bergessio, passando per Legrottaglie e Barrientos, Gomez, Almiron, Marchese, Spolli e non solo. Calci piazzati e corner rappresentano delle preziosissime armi aggiuntive per l’Elefante che, a gennaio, cede Maxi Lopez al Milan.

Il girone d’andata vede il Catania collocarsi in una posizione di centro classifica con 23 punti a +8 sulla zona retrocessione. Spiccano, in particolare, il 2-0 inflitto al Palermo nel derby giocato al “Massimino” ed il 2-1 maturato ai danni dell’Inter, sempre tra le mura amiche. I rossazzurri fanno registrare ulteriori progressi nel girone di ritorno, ottenendo risultati al di sopra delle aspettative. Alla 28ª giornata il ‘piccolo Barcelona’, così definito dalla stampa nazionale e internazionale, è ottavo a quota 41 punti, vicino alla zona Europa League. Nelle ultime 10 partite, buon pareggio contro il Milan campione d’Italia in carica ma il Catania vince solo una volta (contro l’Atalanta) e chiude al dodicesimo posto a 48 punti: si tratta del nuovo record di punti in Serie A, battendo quello risalente all’anno precedente (46).

