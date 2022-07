VIAGGIO NELLA STORIA DEL CATANIA: 2012/13, Maran da record per l’ultima stagione a grandi livelli

Il cuore del Calcio Catania ha smesso di battere ma ora ci si prepara ad una ripartenza con Ross Pelligra al timone rossazzurro. Attraverso questa rubrica intendiamo effettuare un viaggio nella storia del Catania. Una storia fatta di gioie, dolori, emozioni, momenti delicati e di grande entusiasmo.

In questi giorni abbiamo parlato dell’inizio di una storia rossazzurra, quando il Catania assunse la denominazione di Società Sportiva Catania prima, di Associazione Fascista Calcio Catania dopo, fino ad arrivare alla nascita del Club Calcio Catania e del Calcio Catania SpA. Andiamo avanti con il 74/o appuntamento della nostra rubrica, giungendo alla stagione 2012/13.

Dopo 8 anni si dimette l’Amministratore Delegato Pietro Lo Monaco, sostituito da Sergio Gasparin, e la società ingaggia un nuovo Direttore Sportivo: Nicola Salerno. Rolando Maran diviene il nuovo allenatore della squadra, prendendo il posto di Vincenzo Montella, colui che aveva guidato quello che, a detta della stampa internazionale, era da considerarsi il ‘piccolo Barcelona’, esprimendo un calcio piacevole ed effervescente in Serie A.

Particolarmente degno di nota l’esordio con un punto importante conseguito all’Olimpico contro la Roma. Il 4 novembre 2012 arriva il successo più rotondo della stagione, un sonoro 4-0 inflitto alla Lazio. Il 9 dicembre, invece, il Catania vince la sua prima trasferta stagionale a Siena per 1-3. In Coppa Italia la formazione di Maran non va oltre i Quarti di finale ma nel girone di ritorno in campionato resta a lungo in lizza per un posto in Europa League.

La stagione si conclude mettendo ko di misura il Pescara e pareggiando 2-2 fuori casa con il Torino: è il risultato della conquista di un nuovo record di punti in Serie A, fissato a quota 56. Il Catania conclude il campionato all’ottavo posto, ricevendo gli apprezzamenti di numerosi addetti ai lavori e sportivi. Uguagliato il risultato dei campionati 1960-61 e 1964-65, e con 12 vittorie casalinghe l’Elefante ottiene il miglior risultato di sempre in Serie A. Tifosi fieri ed orgogliosi di un giocattolo perfetto, in quella che rappresenta l’ultima stagione a grandi livelli del Catania nella sua storia.

