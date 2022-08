BETHERS: undicesimo “clean sheet” quest’anno per il portiere

Circa due settimane fa il Catania ha tesserato Klavs Bethers, portiere lettone classe 2003 giunto in prestito dal Piacenza. Domenica è arrivato l’esordio in rossazzurro per il giovane estremo difensore contro la Sancataldese, subendo un solo tiro in porta nell’arco dei 90′ (intervento effettuato senza alcuna difficoltà). Poi un paio di uscite in sicurezza e, nella lotteria dei rigori, la parata sulla conclusione del centrocampista della Sancataldese Nino Garofalo che ha permesso di tenere a galla il Catania, prima dell’errore decisivo dal dischetto di Giorgio Chinnici.

Nessuna rete al passivo, dunque, nel corso dei minuti regolamentari per Bethers che, quest’anno, tenendo conto anche dell’esperienza maturata la scorsa stagione al Città di Sant’Agata – che sarà avversario del Catania in campionato -, ha subito solamente dieci gol e sommato qualcosa come 11 “clean sheet” (gara concluse senza prendere reti).

Bethers, che ha debuttato ad appena 16 anni nella seconda serie lettone e nella coppa nazionale con il Grobinas prima di completare la formazione calcistica nel Liepaja, ha anche disputato 3 gare con la Lettonia Under 17. La società rossazzurra sta lavorando sul mercato per perfezionare l’ingaggio di un ulteriore guardiapali, intanto Bethers ha risposto presente al primo impegno ufficiale con la maglia del Catania e proverà a giocarsi le sue carte alle pendici dell’Etna.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***