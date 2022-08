BIAGIANTI: “Catania, era la strada che sognavo. Non mi sono mai staccato da questa città”

“Metterò cuore e passione per il Catania”. Si è espresso così, Marco Biagianti, mercoledì durante la conferenza stampa di presentazione dell’allenatore Giovanni Ferraro. Riportiamo alcune dichiarazioni aggiuntive rilasciate dall’ex centrocampista rossazzurro, nuovo Team Manager, a Globus Television: “Da qualche giorno lavoro nella mia nuova veste e sono molto felice di essere tornato. Ringrazio anche la Meta per il percorso di crescita fatto in questi due anni. Adesso mi trovo in un progetto importante di costruzione del nuovo Catania. Era la strada che sognavo. Da tanto tempo ormai vivo qua, vivo la città, la passione della gente, al di là del calcio mi sento a casa e so di volere dare tanto a questa città che mi ha accolto quando ero giovane. Non mi sono mai staccato da Catania perchè è stato un addio non voluto e difficile da accettare, la mia volontà era quella di rientrare. Voglio continuare anche con la Meta un percorso importante, ma adesso c’è da dare il massimo anche per il Catania”.

