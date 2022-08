ACCADDE OGGI: 3 agosto 2015, Calaiò conclude con 18 gol l’esperienza di Catania

3 agosto 2015. Si conclude ufficialmente l’avventura a Catania del bomber Emanuele Calaiò. L’attaccante palermitano, dopo avere siglato ben 18 reti in maglia rossazzurra – comunque nel contesto di una stagione amara per l’Elefante, retrocesso in Lega Pro a seguito degli sviluppi de ‘I Treni del Gol’ – lasciò la Sicilia accettando la proposta dello Spezia, attraverso una cessione a titolo definitivo. Come lui andarono via in tanti, in un periodo in cui la dirigenza dovette stravolgere l’organico facendo i conti con ingaggi pesanti e difficoltà enormi per allestire una rosa strutturata per la C con tantissimi esuberi.

