CALCIO SICILIANO: Giovannone a sostegno della Nissa in qualità di sponsor

L’imprenditore laziale Luca Giovannone, che ha di recente rinnovato la sponsorizzazione corporale con l’AC Milan, dopo avere manifestato interesse per il Catania ha deciso di sponsorizzare tramite la sua agenzia per il lavoro “Osmosi Spa” il progetto Nissa FC, squadra che attualmente milita nel campionato regionale di Eccellenza siciliano.

“Ho risposto ad un garbato invito di Vincenzo Cancelleri che mi ha voluto far visitare Caltanissetta dove ho conosciuto il validissimo presidente Avv. Sergio Iacona e il bravissimo direttore sportivo Massimo Ferraro – ha spiegato -. Abbiamo fatto anche un sopralluogo nello stadio che oggettivamente è idoneo per campionati di calcio di categorie superiori. Ho deciso di sponsorizzare la Nissa F.C. perché mi è piaciuto il progetto che mi è stato proposto dai dirigenti di questa simpatica società sportiva. Se verrò allo stadio per vedere qualche partita della Nissa? Certamente, non vedo l’ora! Si sta costruendo una bella realtà, Caltanissetta merita sicuramente altri palcoscenici e sono sicuro che la squadra farà bene, sono contento di partecipare a questa fase di crescita della Nissa. Ci sono tutti i presupposti per arrivare in alto; mi auguro che i tifosi sostengano come si deve la società e la squadra. Per ottenere risultati importanti, serve soprattutto il grande calore del pubblico… FORZA NISSA”.

