CARRA: “Diritti tv? Contatti avviati, prossima settimana sarò a Roma. Figc, speriamo di ricevere entro pochi giorni la risposta”

Luca Carra, Direttore Generale del Catania, fa il punto della situazione sottolineando che il lavoro da portare avanti non manca di certo in questa fase:

“A livello operativo abbiamo realizzato il logo e fatto tante cose, molte altre ancora dovranno essere realizzate in tempi brevissimi. La campagna abbonamenti potrebbe partire anche domani ma ancora dobbiamo capire esattamente quali tipi di lavori andranno effettuati allo stadio. C’è anche il discorso legato alla presentazione delle maglie e della squadra al completo. Ci sono dei tempi tecnici da seguire, mi auguro nel giro di 2-3 settimane di poterle presentare. Diritti tv? Personalmente ho già avuto contatti con degli operatori, settimana prossima andrò a Roma perché per poter portare avanti ogni discorso sui diritti televisivi bisogna chiedere alla Lega Nazionale Dilettanti, dovremo trovare un accordo anche con loro. Ammissione al campionato? La documentazione l’abbiamo inoltrata, una commissione si dovrà riunire per valutarla e ci auguriamo di ricevere risposte nel giro di pochi giorni. Cerchiamo per la società una sede fissa. Stiamo dando priorità agli aspetti fondamentali. Ritiro a porte aperte? Faremo in modo di consentire ai tifosi di seguire gli allenamenti della squadra nei prossimi giorni”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***