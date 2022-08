CATANIA: al via il ritiro a Ragalna, Rapisarda tra i presenti. Valutazioni su Litteri, Giovinco ok

Al via il ritiro del Catania con il completamento delle visite mediche dei tesserati e gli allenamenti nel pomeriggio allo stadio “Totuccio Carone” di Ragalna. Sono una quindicina i calciatori attualmente a disposizione dello staff tecnico di mister Giovanni Ferraro. Presenti, tra questi, Andrea Russotto, Alessio Castellini, Simone Pino, Francesco Lodi, Giuseppe Rizzo, Francesco Rapisarda, Michele Ferrara, Marco Palermo, Giulio Frisenna a cui, nelle ultime ore, si è aggiunto Giuseppe Giovinco. Tutto questo mentre il Direttore Sportivo Antonello Laneri prosegue le trattative – tra le altre – per provare a riportare in Sicilia il centrocampista Giacomo Rosaia. Valutazioni in corso sul profilo della punta Gianluca Litteri, come confermato dallo stesso Laneri in conferenza stampa.

