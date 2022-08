CATANIA: allenamenti a Ragalna fino al 23 agosto, poi un nuovo impianto

Mercoledì 3 agosto è scattato il ritiro del Catania nella sede di Ragalna, che ospiterà in via ufficiale il ritiro sino al 14 agosto. Poi una brevissima sosta per il Ferragosto e la squadra tornerà a svolgere gli allenamenti nella medesima struttura fino al 23 agosto, come sottolineato dal Direttore Sportivo Antonello Laneri. Successivamente il Catania dovrà cercare un nuovo impianto. In tal senso avanza la candidata di Acicastello, ma non si esclude l’ipotesi Nesima, più volte rimbalzata nelle scorse settimane dopo vari sopralluoghi effettuati dal Vice Presidente ed Amministratore Delegato rossazzurro Vincenzo Grella.

