CATANIA: campagna trasferimenti, attesa per i primi annunci ufficiali

Sarà oggi, sabato 6 agosto, il giorno dei primi annunci ufficiali da parte del Catania SSD oppure si dovrà aspettare ancora? C’è attesa in città dopo che FIGC e Lega Nazionale Dilettanti hanno dato semaforo verde alla società rossazzurra per la partecipazione al prossimo campionato di Serie D. Diversi giocatori sono in ritiro a Ragalna, altri come Giuseppe De Luca e Manuel Sarao raggiungeranno la struttura nelle prossime ore. I problemi burocratici che bloccavano la macchina dei trasferimenti sono stati superati. La dirigenza, pertanto, si appresta a formalizzare le intese e, nel frattempo, il Direttore Sportivo Antonello Laneri lavora per chiudere altri accordi e consegnare al tecnico Giovanni Ferraro la squadra al completo in vista dell’esordio in Coppa Italia del 21 agosto.

