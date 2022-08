CATANIA: con Litteri salirà a sei il numero di atleti catanesi nel gruppo

Gianluca Litteri non sarà solo il sesto attaccante a comporre la rosa del Catania SSD, ma anche il sesto catanese del gruppo. Salvatore Simone Pino (2002), Francesco Rapisarda (1992), Marco Palermo (1995), Orazio Di Grazia (1998) e Giulio Frisenna (2002) sono infatti gli altri atleti made in Catania attualmente a disposizione di mister Giovanni Ferraro. A questi si aggiungono i siciliani Giuseppe Rizzo (classe 1991 di Messina) e Giorgio Chinnici (2003 palermitano). Insieme agli ex rossazzurri tornati alle pendici dell’Etna sia nello staff tecnico che nella Prima Squadra, c’è una componente identitaria molto forte. Trasmettendo ai compagni che non conoscono la realtà etnea uno spiccato senso d’appartenenza, l’essenza ed il significato di rappresentare i colori del Catania.

