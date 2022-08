CATANIA: stadio, ci vorrà ancora del tempo per l’inizio dei lavori. Campagna Abbonamenti a breve

Era il 16 Giugno quando venne pubblicata sul mercato elettronico MEPA, dopo l’ultimo passaggio con esito positivo per il parere obbligatorio del Genio Civile di Catania, la gara a evidenza pubblica per individuare l’impresa esecutrice del progetto di restyling dello stadio “Angelo Massimino” e dell’annesso campo a dimensioni ridotte (Cibalino). Le offerte, come da comunicato stampa emesso dal Comune, andavano presentate entro il 22 Luglio, nell’ambito di un’operazione da 6 milioni e mezzo di euro che comprende: migliorie strutturali sugli spalti e seggiolini installati in ogni settore, rifacimento completo del terreno di gioco con la posa di un manto verde di ultima generazione misto naturale/sintetico, lavori relativi ai servizi igienici, la tribuna stampa, le recinzioni, il tunnel di accesso allo stadio e altro ancora.

Tutto molto interessante, ma bisogna fare i conti con la burocrazia e la lentezza della macchina amministrativa. Ad oggi, infatti, non si conosce ancora nemmeno l’impresa che si occuperà dello sviluppo dei lavori ed è trascorso circa un mese dal “Ben presto ci attiveremo sulla decisione” pronunciato dall’assessore allo sport Sergio Parisi, il quale aggiunse: “Il bello verrà quando inizieranno i lavori, ma intanto siamo soddisfatti della risposta ricevuta“.

In effetti sono una sessantina le proposte pervenute al Comune. Ancora nessuna decisione è stata presa, se ne parlerà a fine Settembre. Poi, una volta scelta ufficialmente la ditta a cui assegnare i lavori, passerà altro tempo (Ottobre? Novembre?) affinchè partano ufficialmente le migliorie del principale impianto sportivo cittadino seguendo l’inter burocratico. Successivamente, a fine stagione, si procederebbe con il rifacimento totale del manto erboso. Intanto nei prossimi giorni la Commissione di Vigilanza verificherà la condizioni dello stadio e dal sopralluogo effettuato si evinceranno novità importanti legate anche alla sicurezza e alla capienza dell’impianto, aspetto che interessa da vicino il Catania SSD in sede di presentazione della Campagna Abbonamenti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***