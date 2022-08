CATANIA – Tifoso muore in un incidente stradale, Pelligra: “Ciao Andrea, non ti dimenticheremo”

Nota stampa Catania SSD

Il Presidente del Catania Rosario Pelligra esprime sincere condoglianze per la scomparsa di Andrea La Spina, giovane tifoso rossazzurro che ha perso la vita oggi, in un incidente stradale: “Siamo sconvolti e profondamente addolorati, dinanzi a una tragedia del genere tutto passa in secondo piano. Il Catania non dimenticherà Andrea, così innamorato di questi colori e delle squadra della sua città. Con il cuore, siamo vicini alla famiglia La Spina. Una delegazione del nostro club parteciperà ai funerali”.

