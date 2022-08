Comitato Regionale Arbitri Sicilia: la catanese Cristina Anastasi nominata Presidente

Prestigioso incarico per Cristina Anastasi, già Osservatore Arbitrale e Componente del Settore Tecnico, nominata Presidente del Comitato Regionale Arbitri Sicilia dal Presidente dell’AIA Alfredo Trentalange. Grande soddisfazione per tutta la Sezione di Catania che con questa storica nomina vede un associato catanese alla guida del Comitato Regionale. La Sicilia arbitrale, per la prima volta, ha una donna nel ruolo di Presidente. Laureata in Comunicazione, Cristina Anastasi ha 37 anni ed è mamma di due bambini, Flavia e Giulio. Ha frequentato il Corso Arbitri presso la Sezione di Catania nella Stagione 2007/08 e dopo tre anni è transitata nel ruolo di assistente; da subito è stata coinvolta nelle attività sezionali ricoprendo negli anni i ruoli di Collaboratore, Consigliere, Cassiere e Revisore dei Conti prima di essere nominata Componente del Settore Tecnico dell’AIA nel 2018. Nel 2020 è transitata alla CAI in qualità di osservatore arbitrale.

