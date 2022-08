COPPA ITALIA: sorride la Sancataldese, esordio amaro per il Catania

Inizia con una sconfitta ai rigori il nuovo corso rossazzurro targato Pelligra Group. Nel Turno Preliminare della Coppa Italia di Serie D gli etnei di mister Ferraro non riescono a scorticare il fortino dei verdeamaranto che si difendono con ordine ed organizzazione. Pallino del gioco tenuto costantemente in mano dalla squadra etnea che però al “Valentino Mazzola” di San Cataldo non è riuscita a trovare il guizzo vincente per sbloccare il punteggio. Ai calci di rigore passa la Sancataldese, decisivo l’errore dagli undici metri di Giorgio Chinnici.

CRONACA

Primo Tempo

Pronti via e Giovinco, da una punizione defilata, testa i riflessi del portiere verdeamaranto Dolenti che smanaccia in corner la sfera (7’). I padroni di casa rispondono (9’) con il tiro-cross di Tuccio che termina ben lontano dalla porta difesa da Bethers. Al 18’ prova a mettersi in proprio Manuel Sarao la cui conclusione in torsione non trova però lo specchio della porta. Qualche istante più tardi (24’) Vitale prende bene il tempo alla retroguardia avversaria ma, da ottima posizione, non riesce a ribadire in rete il cross basso di Rapisarda. Alla mezz’ora torna a farsi vivo Sarao che stoppa ottimamente il lancio lungo di Lodi e tenta la conclusione mancina senza però inquadrare lo specchio della porta. Al 33’ Catania vicinissimo al vantaggio con la volée di Andrea Russotto che però si stampa clamorosamente sul palo. Successivamente (35’) è invece Lorenzini a sfiorare la rete dell’1-0 con un colpo di testa a botta sicura deviato sulla traversa dal numero uno della Sancataldese. Il Catania aumenta i giri del motore ma il tiro da fuori di Rapisarda finisce debolmente tra le braccia di Dolenti (37’).

Secondo Tempo

Ad inizio ripresa (53’) sugli sviluppi di un calcio d’angolo il batti e ribatti creatosi nell’area della Sancataldese si conclude con un nulla di fatto. Al 59’ Giovinco tenta la botta da fuori area però che si perde altissima sul fondo. Verso l’ora gioco mister Ferraro opera il primo cambio inserendo Forchignone al posto di Giovinco. Al minuto 68 Catania ancora molto pericoloso ma la conclusione di Lorenzini a centro area termina ben al di sopra della traversa. Sul capovolgimento di fronte la Sancataldese prova a rendersi pericolosa con Baglione ma Bethers blocca senza problemi il pallone.

Catania che prova a sbloccare il punteggio sfruttando le palle inattive ma il colpo di testa di Rapisarda, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, non impensierisce minimamente Dolenti (76’). A 10’ dalla fine esce Francesco Lodi, al suo posto dentro Marco Palermo. Al minuto 82 la Sancataldese rimane in dieci a causa dell’espulsione di Maltese per somma di ammonizioni. Poco dopo (85’) Andrea Russotto tenta la fortuna dal limite dell’area ma la sfera viene agevolmente bloccata dall’estremo difensore verdeamaranto. Nel finale subentra anche Bani al posto di Russotto con Ferraro che cambia modulo passando al 4-4-2. Catania ancora vicinissimo al vantaggio con Bani che, sbilanciato da un avversario, a porta vuota non spedisce in fondo al sacco l’assist di testa di Sarao (88’). In pieno recupero (93’) il colpo di testa di Bani termina molto lontano dallo specchio della porta. Al termine del triplice fischio il punteggio rimane inchiodato sullo 0-0 pertanto saranno i caldi di rigore a decretare il vincitore.

Calci di Rigore

C: Palermo gol. Dolenti spiazzato

S: Dolenti segna spiazzando Bethers

C: Lorenzini segna con un rasoterra mancino

S: Tuccio realizza con un pregevole pallonetto

C: Castellini gol con un tiro a mezza altezza

S: Apostolos batte Bethers con un tiro rasoterra

C: Bani palla sotto all’incrocio

S: Baglione segna trovando l’incrocio dei pali

C: Sarao spiazza Dolenti

S: Torregrossa spiazza Bethers

C: Forchignone segna spiazzando il portiere avversario

S: Calbrese segna

C: Rizzo si fa parare il tiro da Dolenti

S: Garofalo si fa parare la conclusione da Bethers

C: Chinnici palla alta

S: Di Marco segna.

Con il punteggio di 7-6 la Sancataldese accede al turno successivo di Coppa Italia dove, fuori casa, affronterà il Paternò.

