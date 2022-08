CURIOSITA’: ambito in Europa, il Catania fu vicino al forte trequartista Lo Celso ai tempi della A

Fiorentina, Lazio, Napoli e Villarreal (che lo ha già avuto in prestito negli ultimi sei mesi) sono solo alcuni dei club europei interessati al forte trequartista di proprietà del Tottenham e della Nazionale argentina Giovani Lo Celso. Ai tempi della militanza del “grande Catania degli argentini” in Serie A, quando il ragazzo aveva meno di 20 anni e faceva parte della rosa del Rosario Central, fu vicino al trasferimento al Catania. “Giocatore veramente notevole per tecnica e capacità di saltare l’uomo, può fare l’esterno sinistro così come giocare centrale”: così lo ha definito l’ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco ai microfoni di Radio Bruno Toscana. La società rossazzurra non riuscì a tesserarlo. Successivamente Lo Celso approdò in Europa vestendo la maglia del Paris Saint-Germain prima di trasferirsi al Betis, al Tottenham ed al Villarreal.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***