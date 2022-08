EX ROSSAZZURRI: Borriello convocato in Nazionale Under 18

Il Tecnico Federale della Nazionale Italia Under 18 Sig. Daniele Franceschini, ha convocato l’ex portiere rossazzurro Francesco Borriello, catanese che il 25 luglio scorso ha compiuto 17 anni di età ed è attualmente di proprietà del Parma. Sarà a disposizione per per la gara amichevole Italia-Albania, in programma giovedì 11 agosto 2022 con inizio alle ore 10.30 al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Si tratta della prima chiamata nella Nazionale Under 18 azzurra dopo la conclusione del suo percorso con la Nazionale Under 17, culminato con la partecipazione alla fase finale del Campionato Europeo di categoria a Tel Aviv (Israele) dal 13 maggio al 1° giugno 2022.

