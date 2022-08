EX ROSSAZZURRI – Ceccarelli: “Scombussolato dalle vicende di Catania, ora il massimo ad Avellino”

E’ reduce da un’annata non semplice vissuta a Catania, a seguito delle note vicissitudini societarie etnee. Successivamente, a gennaio, si trasferì alla Juve Stabia. Tommaso Ceccarelli adesso riparte carico da Avellino: “Ho vissuto un’annata molto particolare – ha spiegato alla stampa irpina –, venivo da una stagione che mi vide raggiungere i quarti di finale dei playoff con la Feralpisalò avendo realizzato otto gol e altrettanti assist. L’anno scorso invece mi sono ritrovato un pò scombussolato dalle varie vicende. Adesso riparto da Avellino, ero già stato vicino in passato al club biancoverde. A 30 anni questa rappresenta un’occasione importante e non potevo lasciarmela sfuggire. Sono pronto a mettere tutto il mio massimo e, se non basterà, anche di più”.

