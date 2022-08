EX ROSSAZZURRI – Moro, gol all’esordio in Serie B: “Obiettivo 15 reti”

Gioisce Luca Moro. Primo gol in Serie B per lui. L’ex bomber del Catania, attualmente in forza al Frosinone ma di proprietà del Sassuolo, è andato a segno al cospetto del Brescia contribuendo alla vittoria con un colpo di testa su assist di Garritano per il momentaneo 1-0 ciociaro. Moro è rimasto in campo fino al 75′, prima di essere sostituito da Mulattieri, autore del gol del definitivo 3-0.

La rete siglata dalla punta classe 2001 arriva all’esordio stagionale: “Per quanto riguarda la prestazione individuale, meglio di così non avrei potuto chiedere. Segnare il gol all’esordio era una cosa che mi serviva. Sono molto soddisfatto della scelta che ho fatto – il commento di Moro evidenziato da tuttofrosinone.com –. Per quanto riguarda i miei obiettivi stagionali, io sono un attaccante e credo che far gol sia fondamentale. Quindi il mio obiettivo è quello di fare almeno 15 gol. Raggiunto questo traguardo potrò ritenermi soddisfatto. Poi, tutto quello che verrà in più, ben venga”.

EN VIVO | Frosinone 🆚 Brescia Luca Moro abre el marcador a los 15 minutos… gana el Frosinone 1-0 #NexFutbol #serieb #nexsports21 pic.twitter.com/T1XGh4klzg — NEXpanama (@NexPanama) August 21, 2022

