EX ROSSAZZURRI – Paolucci: “Torno in Italia, sarei disposto a giocare anche tra i dilettanti”

L’attaccante 36enne Michele Paolucci è pronto a lasciare il Canada per fare ritorno in Italia. Lo ha ammesso lo stesso ex rossazzurro in un’intervista concessa a Il Resto del Carlino. Attualmente si trova a Winnipeg, città nel centro-sud del Canada, dove Paolucci da 2 anni è giocatore e dirigente del Manitoba. È stato pure il primo italiano a segnare nella Canadian Premier League, nel 2019, col Valour Fc.

“A 36 anni – dice – inizia a non essere facile gestire i ritmi di questo campionato che è sì la terza serie Usa, ma implica trasferte assai lunghe in pullman o in aereo e poco tempo per il recupero. Il club mi ha proposto di continuare col doppio ruolo e a me ha fatto molto piacere, ma ho deciso di lasciare il Canada. Se è arrivato il momento di tornare in Italia? Sì. Dopo oltre 20 anni in giro, gli ultimi 5-6 all’estero (anche Romania e Malta), il richiamo di casa è forte. I genitori invecchiano, i nipoti crescono e poi mi manca il mare. Ho girato tanto in carriera e niente è come l’Italia, voglio rigodermela. Rientrerò ai primi di settembre. Mi iscriverò al corso per direttore sportivo, ma non ho intenzione di lasciare il calcio giocato. Se giocherei anche tra i dilettanti? E perché no, Tavano a 43 anni giocherà nel Tuttocuoio. Non devo dimostrare niente, ho militato in Nazionale fino all’Under21, ho giocato in serie A e segnato anche a San Siro, ma giocare mi piace troppo”.

