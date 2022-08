EX ROSSAZZURRI – Rosaia sui social: “Grazie Catania, sarò sempre un vostro tifoso”

Come riportato nei giorni scorsi sulle nostre pagine, Giacomo Rosaia firmerà con il Gubbio. Il centrocampista, dunque, non tornerà a vestire la maglia del Catania ma ne ha approfittato per salutare, sui social, i tifosi rossazzurri. Ringraziandoli per tutto l’affetto dimostrato. Riportato le parole di Rosaia su Instagram:

“GRAZIE CATANIA, non sono una persona che ama il clamore o lo stare al centro dell’attenzione, ma in questi mesi ho ricevuto tanti attestati di stima e di affetto, sia in privato che sui vari social…non potevano lasciarmi indifferente. Queste poche righe sono un ringraziamento al popolo di Catania e a tutte le persone che hanno dimostrato di volermi bene, vi ho sentite molto vicine.

Il Catania non è solo una squadra di calcio, ma una passione in tutta la Sicilia e per i Siciliani nel mondo. Questa maglia si carica di significati e valori che appartengono alla gente, al territorio…proprio per questo va portata e custodita con rispetto ed impegno.

Con tutto quello che abbiamo passato abbiamo capito quanto questi colori siano

in grado di unire.

Nel calcio si vince e si perde, e tutti sappiamo quanto sia bello vincere, ma è importante anche come ci si comporta indossando questa splendida maglia; con dedizione al lavoro, costanza, rispetto, umiltà, compostezza ma soprattutto orgoglio. Catania e la Sicilia, fanno parte di me, della mia famiglia…un percorso stupendo vissuto insieme.

Grazie a tutti i tifosi e le persone che ho avuto il piacere di conoscere, tutti i messaggi ricevuti anche se non sono riuscito a rispondere a tutti, sono stati letti e mi hanno colpito a fondo. Catania è tornata a sognare, questo è quello che conta…

Per me, inizia una nuova avventura entusiasmante.

Sarò sempre un vostro tifoso… Arrivederci CATANIA..”

