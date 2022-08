EX ROSSAZZURRI: tutta l’area circostante lo stadio di Cosenza intitolata a Gianni Di Marzio

A gennaio si registrò una grave perdita per il calcio italiano. La scomparsa di Gianni Di Marzio fu accolta da grande tristezza e dolore anche a Catania, dove l’ex allenatore viene ricordato in particolare per avere guidato i rossazzurri alla promozione in Serie A nel 1983. “Con la sua passione intrisa di saggezza calcistica, con la sua competenza e il suo carisma – riportava in una nota il Calcio Catania –, l’allenatore, nato a Napoli nel 1940, seppe creare un gruppo fortissimo e un’atmosfera indescrivibile nella sua bellezza, che rese ancor più forte una squadra capace di entrare prepotentemente e per sempre nel cuore dei tifosi”. Gratitudine immensa per essere stato protagonista della storia rossazzurra, Di Marzio ha lasciato ricordi indelebili un pò ovunque. Non è un caso se, ad esempio, qualche giorno fa Franz Caruso, primo cittadino di Cosenza, ha annunciato al termine della presentazione della squadra rossoblu l’intitolazione di tutta l’area circostante lo stadio ‘Marulla’. “Per ricordare – ha detto – un grande sportivo, un grande uomo che tanto ha dato allo sport e alla nostra città e che merita di essere ricordato anche nel futuro”, riporta quicosenza.it. L’annuncio del Sindaco Franz Caruso è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico presente, con applausi scroscianti, quasi una standing ovation. Un commosso Gianluca Di Marzio, figlio di Gianni, ha più volte ringraziato il Sindaco.

