GRELLA: “Biagianti importante per la rinascita. Allenamenti a porte aperte? Aspettiamo i prossimi giorni”

Il Vice Presidente e Amministratore Delegato Vincenzo Grella interviene nel corso della conferenza stampa di presentazione del mister Giovanni Ferraro:

“Do il benvenuto al Direttore Laneri. Sono stato di più con lui in questi dieci giorni che nei tempi migliori con mia moglie (ride, ndr). Lo ringrazio per l’affetto e la fiducia. Presento anche Giovanni Caniglia, che nel CdA del club è uno degli advisor più importanti del gruppo Pelligra che si trasferisce in Italia, da Melbourne. Il nostro Team Manager, Marco Biagianti, sarà molto importante per la rinascita del Catania, una leggenda del club”.

“Stiamo valutando la possibilità di consentire ai tifosi l’accesso al campo di allenamento, nei prossimi giorni avremo risposte certe e concrete. Dobbiamo garantire la sicurezza dei tifosi. Attendiamo conferme anche sulle posizioni dei vari tesserati, spero che avremo nei prossimi giorni il riscontro positivo dalla Figc”.

“Settore giovanile? Insieme ad Orazio Russo stiamo mettendo a fuoco un programma più preciso, la difficoltà più grande oggi è reperire un impianto adatto per dare continuità alla formazione dei nostri giovani. A breve Orazio Russo annuncerà il suo staff con i vari mister e collaboratori, inserendo anche allenatori e specializzati in addestramento tecnico. Aspettiamo di mettere in pratica le buone idee per il futuro del club. Tengo personalmente all’aspetto legato alla costruzione del settore giovanile e so quanto ci tiene Rosario Pelligra, vogliamo iniziare a lavorare facendo le cose per bene”.

