GRUPPO PELLIGRA: continuano gli investimenti, maxi progetto da 75 milioni di dollari nella città di Playford

L’ennesima conferma delle potenzialità economiche di Ross Pelligra arriva dai tanti progetti di sviluppo che il gruppo di proprietà dell’imprenditore siculo-australiano, Presidente del Catania, continua a portare avanti in Australia. Negli ultimi giorni sono stati avviati anche dei progetti che riguardano la città di Playford (Australia meridionale), pronta a stipulare contratti per vendere due appezzamenti di terreno a Pelligra nel suo prossimo grande passo per sviluppare una struttura che supporti un fiorente distretto di vendita al dettaglio, affari e intrattenimento. Un’operazione da 75 milioni di dollari.

“Siamo entusiasti di avere uno sviluppatore con la credibilità e la reputazione di Pelligra per condividere la nostra visione e vedere il potenziale del nord – ha affermato il sindaco della città di Playford Glenn Docherty -. Abbiamo creato le condizioni giuste e i processi guidati per assicurarci di ottenere il tipo di sviluppo che la nostra comunità si aspetta”.

L’importante proposta di locali per l’intrattenimento sportivo, situata all’angolo tra Main North Road e Philip Highway, comprende un palazzetto dello sport sul ghiaccio al coperto, una struttura d’élite per l’arrampicata su roccia, due campi sportivi al coperto e una palestra, supportati da un ristorante e altre strutture ricettive. “Il nostro impegno nel fornire un hub multiuso per lo sport e l’intrattenimento è un’estensione del business dello sport e dell’intrattenimento in fase di maturazione di Pelligra, stabilito per collegare la comunità con le opportunità nello sport: il nostro investimento è una vera testimonianza di questa visione”, ha affermato Ross Pelligra.

L’ufficio commerciale e l’hub regionale da oltre 35 milioni di dollari per l’innovazione di un massimo di otto piani, situato accanto al parcheggio multipiano lungo la Main North Road, offrirà spazio per start-up imprenditoriali, società ad alto tasso di crescita e programmi di accelerazione, oltre a offrire un luogo di ospitalità riunendo co-working, istruzione e industria futura.

