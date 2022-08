LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Catania, attacco mitraglia per la Serie D”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Con Litteri, gli attaccanti del nuovo Catania diventano sei: Sarao, De Luca, Andrea Russotto, Giovinco jr e Forchignone sono gli altri cinque. “Il 4-3-3 che il tecnico Ferraro sta provando anche in amichevole prevede un turniver necessario e imprevedibile. Il settore offensivo, in questo modo, è completo: sarà il più forte del girone I di Serie D, tra i migliori dell’intera categoria”. L’edizione locale del quotidiano parla di “attacco mitraglia”, nel contesto di un “organico stellare”. A proposito di Litteri, si legge che l’innesto dell’ex punta della Triestina è forse quello più atteso: perchè Gianluca, classe 1988, “è nato in città e dopo avere vissuto una carriera che sembra il percorso delle montagne russe, si appresta a indossare per la prima volta la maglia ufficiale del club di casa”. Nelle prossime ore dovrebbe firmare, i colloqui di martedì sera per arrivare a un accordo sembrano essersi sviluppati senza alcun intoppo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***