LA GAZZETTA DELLO SPORT – Ferraro: “Catania, responsabilità e orgoglio. Mentalità e gioco le basi per il successo”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

“Onoreremo la maglia con la mentalità vincente. Per me responsabilità e orgoglio. Cominciare bene sarà fondamentale”. L’edizione locale del quotidiano mette in risalto alcune delle dichiarazioni più significative del nuovo tecnico rossazzurro Giovanni Ferraro. Idee chiare, giuste motivazioni e determinazioni per l’allenatore campano reduce dalla vittoria del campionato di Serie D girone G sulla panchina del Giugliano. Felice di allenare il Catania, condivide il momento con la figlia Caterina, “che mi segue in ogni cosa che faccio. Cura la mia pagina social ed è la mia prima sostenitrice”. Ferrato ha “fiducia nella società e nel progetto”, puntando con decisione sul coinvolgimento di “tutto il gruppo” come base per costruire i successi, anche “chi andrà in panchina dovrà dare il massimo quando chiamato in causa”. Aggiungendo che “per vincere serve innanzitutto il gioco, imponendo la propria identità”, anche se capiterà di portare a casa partite sporche.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***