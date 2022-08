LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Ferraro, incontro e firma ad Aci Trezza”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

“Oggi è il giorno di Giovanni Ferraro – si legge –. Il tecnico che ha riportato il Giugliano in Serie C è tra i migliori in circolazione” e, convincerlo a scendere nuovamente in D, non è stato facile. “Solo le lusinghe e i progetti di una grande piazza come Catania” lo hanno convinto a “sgomitare ancora un altro anno in quarta serie”. Il matrimonio fortemente auspicato dal D.S. Antonello Laneri e dal Vice Presidente Vincenzo Grella può, dunque, celebrarsi. Riflettori puntati sulla collina di Aci Trezza, dove nelle stanze di un noto albergo rivierasco ci sarà l’incontro e la firma sul contratto. L’annuncio ufficiale si aspetta in giornata, attraverso l’ufficio stampa della società etnea.

