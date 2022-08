LA GAZZETTA DELLO SPORT – Ferraro e Lodi: “La brillantezza arriverà, uno schiaffo che può essere utilissimo”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Senza sottrarsi a una sconfitta cocente, l’allenatore rossazzurro Giovanni Ferraro analizza il match di San Cataldo sottolineando in particolare il fatto che il Catania sarebbe dovuto essere meno precipitoso. “Con una brillantezza superiore che arriverà con gli allenamenti dei prossimi giorni – dice – riusciremo a fare meglio”. Il Catania ha pressato per quasi tutto il match, fallendo il gol più volte: “Avremo dovuto garantire maggiore ampiezza, anche se gli esterni hanno partecipato al gioco. I centrali si sono inseriti con e senza palla. Gli under mi sono piaciuti anche”. C’è, poi, l’ottimismo di Francesco Lodi: “Mi dispiace per i tifosi, abbiamo perso ai rigori dopo avere attaccato per tutta la gara. Io sono tornato perchè ho voglia di dare una mano dentro e fuori campo. Tatticamente stiamo lavorando sodo, questo schiaffo può essere utilissimo per calarci nelle difficoltà di una categoria che è veramente infernale”.

