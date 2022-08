LA GAZZETTA DELLO SPORT: “In ritiro anche Giuffrida, Virgillito e Bethers”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Terzo giorno di allenamento per il gruppo rossazzurro, nella quiete di Ragalna. “Doppia seduta di allenamento agli ordini di Ferraro; al mattino solo potenza muscolare e lavoro atletico, nel pomeriggio esercizi con la palla e partitella”. Tra i giocatori del Catania in ritiro anche il giovane centrocampista Antonio Virgillito, classe 2004 proveniente dalla Primavera della Giana Erminio, ed il mediano catanese Giovanni Giuffrida (nella foto), classe ’85, ultima stagione in D tra FC Messina e Giarre. Ieri si è aggregato il portiere lettone Klavs Bethers, 18enne ex Sant’Agata.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***