LA SICILIA: “Catania, dopo Ferragosto l’annuncio di Litteri? In arrivo altri Under”

Il diesse rossazzurro Antonello Laneri al lavoro per completare una rosa che sta costruendo tassello dopo tassello. Vitale e Bani a centrocampo sono già in sede ed hanno disputato i primi test con i compagni, “nelle prossime ore potrebbero essere anche annunciati”. Si fa un gran parlare di Gianluca Litteri, attaccante catanese che si è sganciato dalla Triestina e ha già intavolato discorsi con la società. “Dopo Ferragosto potrebbe arrivare l’annuncio, ci sono da limare un paio di particolari. Un carico da 90 gol in carriera, 40 dei quali in B, soprattutto un pieno di entusiasmo che Litteri potrebbe portare in dote nella squadra della sua città”. Si presta attenzione anche agli Under, almeno un paio saranno classe 2004 (il quotidiano sottolinea che l’accordo è vicino). Laneri potrebbe sfruttare i buoni rapporti con club importanti di Serie A, “Fiorentina e Inter tra gli altri”.

