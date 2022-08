LA SICILIA: “Catania, investimento intelligente sul mercato. Potrebbe partire anche l’attività del calcio femminile”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Laneri continua ad operare sul mercato, “con un budget importante concesso da Pelligra ai suoi collaboratori”. Si sottolinea come il dirigente rossazzurro sia riuscito a rientrare nelle spese ma anche “a investire in maniera intelligente in modo tale che, se a gennaio serviranno aggiustamenti, logicamente il nuovo Catania non si tirerà indietro”. Si tiene anche a mente “l’attività del vivaio con l’organizzazione in mano a Orazio Russo, il quale negli anni scorsi ha lavorato con Academy e formazioni Under e Primavera”. Dovrebbe inoltre partire “l’attività del calcio femminile, un patrimonio che Catania sente proprio e che il tecnico Scuto ha organizzato con passione cercando di tenere unito un gruppo che vuole ricominciare con serenità e altrettanto orgoglio”.

