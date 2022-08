LA SICILIA: “Catania, sul mercato la ‘prova del 9’. Dall’ipotesi Litteri alla trattativa avviata con De Luca”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Diverse trattative in piedi per completare la rosa del Catania. “Potremmo parlare di una vera e propria prova del 9”, ricercando sul mercato soprattutto “un bomber che garantisca gol (tanti) e sostanza”. L’innesto di Giuseppe Giovinco e la trattativa per Giuseppe De Luca chiariscono il tasso tecnico e qualitativo che intende mettere in bella mostra il nuovo Catania.

“La ‘zanzara’ sa giocare sia da falso nove che da ala, svaria per tutto il reparto” e sarebbe un’arma importante per i dettami tattici di Ferraro. “E’ diventata nuovamente d’attualità la suggestione Gianluca Litteri”, il Direttore Laneri ha affermato di averlo inserito in un novero di punte che potrebbero fare al caso dell’Elefante. Il bomber catanese classe 1988 si è svincolato dalla Triestina e verrebbe di corsa.

Chi a Catania ha già giocato è Manuel Sarao. “Con l’agente c’è un filo diretto costante, visto l’innesto del giovane Alessandro Russotto” (anche per Giacomo Rosaia la situazione è in stand-by, sono ore di profonda riflessione per valutarne un inserimento in rosa). C’è anche l’ipotesi Daniele Paponi per l’attacco, Juve Stabia e Audace Cerignola avrebbero già avanzato le loro rispettive proposte. Impressiona in ritiro “il classe 2003 Michele Forchignone, esterno brevilineo che arriva in prestito secco dal Sassuolo”.

