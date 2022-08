LA SICILIA: “Ferraro soddisfatto. Ultimi tasselli per un Catania di grande qualità”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ad oggi, sabato 13 agosto, sono stati ufficializzati diciotto calciatori ma il gruppo rossazzurro – che al suo interno annovera anche il centrocampista Cristiano Bani, in campo nel primo allenamento congiunto – è destinato ad aumentare, “venendo incontro alle necessità del tecnico rossazzurro e ai rigorosi regolamenti della categoria, che pongono l’obbligo di schierare titolari quattro under sul rettangolo di gioco”. L’organico allestito è “a detta di tutti, di grande qualità ma necessita ancora degli ultimi tasselli. Tra questi, con ogni probabilità, c’è Pietro Passador, portiere classe 2003 di proprietà del Pordenone”. Mister Ferraro ha conferma tutta la sua soddisfazione per il gruppo a disposizione. “Sembra a tutti evidente la voglia del tecnico di Vico Equense di cogliere nel migliore dei modi l’opportunità Catania, una vetrina per la sua carriera e per molti giovani desiderosi di mettersi in gioco in un palcoscenico atipico come quello della D”.

