LA SICILIA – Giovinco: “Dovremo essere una cosa sola, noi e la gente di Catania. Tanta carica ed entusiasmo”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Prima intervista da rossazzurro per l’attaccante Giuseppe Giovinco, uno dei pezzi da novanta dell’organico allestito dalla società del Presidente Pelligra: “Tanta carica, altrettanto entusiasmo. Sono contentissimo di essere qui – dichiara –. Come si fa a dire di no al Catania? E’ stato presentato un progetto importante e quando mi hanno prospettato la possibilità di approdare in Sicilia non ho pensato a lungo. Sarà importantissimo avere i tifosi dalla nostra parte. Dobbiamo ricambiare questa attenzione costante con le prestazioni, affrontando una determinata e giusta pressione. Cercheremo di diventare una cosa sola. Noi e la gente di Catania. Il mio ruolo preferito? Se potessi scegliere mi collocherei dietro la punta o i due attaccanti, ma è un argomento che dovrà affrontare il tecnico. Russotto? Lo conosco dai tempi di Carrara. Avevamo condiviso quell’esperienza insieme. Ci troviamo alla grande. Ritiro? Sensazioni positive, dobbiamo assimilare cose nuove in un lasso breve di tempo, siamo partiti in ritardo ma sapremo recuperare”.

