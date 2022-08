LA SICILIA: “Il Licata riunisce i fratelli Izco?”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ieri si parlava di un possibile trasferimento di Mariano Izco in Serie D, dove varie squadre del girone I sarebbero interessate ad accogliere lo storico ex centrocampista del Catania. Nelle ultime ore il quotidiano mette in particolare evidenza l’ipotesi Licata. Il club siciliano, tra l’altro, lavora per il ritorno del fratello di Izco, il terzino destro classe 1994 Rodrigo. Il Catania riunirà entrambi? Vedremo. Mariano ha sempre dichiarato di avere ancora ‘benzina’ nelle gambe ed è pronto a sposare un nuovo progetto. Rodrigo, invece, è reduce da una stagione complicata a Bisceglie e, qualora andasse a Licata, per lui sarebbe un ritorno dopo l’esperienza del 2021, che fu la prima nel calcio italiano.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***