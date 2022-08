LA SICILIA: “Litteri un lusso per la D. Con Balotelli fece parte dei ragazzini terribili dell’Inter nel 2007”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Catania pronto a mettere a segno un nuovo colpo, Giuseppe De Luca. “Il ragazzo che dalla Civita è decollato verso l’Inter dei ragazzini terribili (c’era pure Balotelli con lui nella Primavera B del 2007), vivendo in panca una gara delle qualificazioni alla Champions con lo Slavia Praga. Poi, il salto in B a Terni, le tre stagioni di grandi successi e altrettanti gol con il Cittadella (15 nella stagione del salto in B, 13 tra i cadetti nell’annata successiva), ancora tanta Serie B fino all’ultimo anno e mezzo vissuto in C a Trieste”. Negli anni Litteri era stato molto vicino al Catania, ai tempi della Serie A e non solo. Adesso si presenta l’ultima occasione per un percorso che il ragazzo, transitato pure dal Giarre agli inizi della carriera, “affronta con una maturità differente rispetto a quella di dieci o quindici stagioni fa”. Approdando a Catania, Gianluca può offrire il meglio “per due motivi: in D è un lusso e poi, essendo nato a Catania e non avendo mai indossato la maglia della sua città, potrebbe davvero dare vita a un exploit stagionale con pochi precedenti. Troverebbe una concorrenza spietata, ma si tratta di un luogo comune e di un’abitudine per i giocatori di calcio. I pensieri di abbondanza li avrà e dovrà risolverli il tecnico Ferraro”.

