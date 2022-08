LA SICILIA: “Mercato, Di Benedetto e Agostinho firmano? Si cerca un profilo esperto per la difesa”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

In attesa di conoscere e scoprire i dettagli della Campagna Abbonamenti (novità potrebbero emergere proprio in settimana) e della presentazione delle divise di gioco, tiene banco il completamento della rosa con le ultime pedine. “Due giovanissimi calciatori al ‘Totuccio Carone’ ci sono già: Mario Di Benedetto e Arlindo Barbosa (Agostinho), rispettivamente portiere ex Calatabiano e ala sinistra (entrambi classe 2004), aggregati e in prova”. Sull’eventuale tesseramento dei due atleti sono in corso tutte le valutazioni del caso. Si rifletterebbe successivamente “su un possibile e ultimo innesto nella retroguardia. Una casella aggiuntiva da difensore centrale non sarebbe disdegnata. Risalire a un profilo esperto, tuttavia, non è facile”. Due candidature sono tornate in auge: Danilo Piroli, al centro del progetto del Monterosi Tuscia e dunque “ipotesi difficilmente percorribile”, e Ciro De Franco, 33 anni, “arcigno difensore di proprietà del Picerno che gradirebbe la destinazione Catania ma vincolato da un contratto fino al 2024 che limita e non poco le chance di un suo trasferimento all’ombra del vulcano. Ad oggi i lucani non hanno intenzione di privarsi dell’esperto centrale, ma non si escludono nuovi tentativi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***