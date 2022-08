LA SICILIA: “Nelle prossime settimane novità su giovanili, abbonamenti, nuove maglie e diritti tv”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Detto della ricerca di un nuovo impianto per sostenere gli allenamenti (fino al 23 agosto lavoro a Ragalna), “anche sul settore giovanile, cui responsabile sarà Orazio Russo, si attenderà per una questione di infrastrutture”, consentendo una continuità nel percorso di formazione dei giovani che faranno parte di un progetto che si fonderà principalmente proprio su questo, per stessa ammissione di Vincenzo Grella e Rosario Pelligra nei giorni scorsi. Per quanto riguarda la campagna abbonamenti e l’attesissima presentazione delle maglie firmate Erreà, il Direttore Generale rossazzurro Luca Carra ha sottolineato che “nel giro di 2-3 settimane” il Catania conta di fare tutto e di presentare sia le divise ufficiali per la stagione 2022/23 che la rosa al completo. “Contatti con broadcast per la trasmissione delle partite? Sì, ma occorre accordo con la LND”. Settimana prossima lo stesso Carra sarà a Roma per discutere di tale aspetto.

