LA SICILIA: “Oggi l’arrivo di Ferraro, poi sarà calciomercato”

“Il silenzio prima della grande rincorsa – si legge -. Ieri è stata una domenica di calma apparente, ma in casa SSD Catania fervono i preparativi per una serie di annunci. Oggi, intanto, sarà in città Giovanni Ferraro per discutere con i dirigenti e firmare il contratto cominciando a programmare a ritmo vorticoso l’attività”. Che Ferraro abbia accettato di arrivare in città è segno che “non ci sono intoppi su tutto ciò che l’ex guida del Giugliano e i vertici societari si sono detti al telefono durante questi giorni di colloqui sottotraccia”. Chiaro l’intento del club: affidarsi a un allenatore “che ha appena vinto la Serie D a mani basse, soprattutto giocando con un modulo (il 4-3-1-2 che può diventare 4-3-3) che incanta e incide”. Nelle prossime ore, dunque, è atteso l’annuncio. Resta da capire chi farà parte dello staff tra vice, preparatore dei portieri e preparatore atletico. Poi sarà calciomercato, “tanti i nomi noti, qualche scommessa giovane ma anche giocatori di sicuro affidamento” (==>> le trattative aggiornate).

