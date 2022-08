LA SICILIA: “Ragalna, entusiasmo all’esterno del campo ma post partita di dolore”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Tanti tifosi presenti ieri all’esterno del “Toruccio Carone” di Ragalna, mentre il Catania disputava la partitella con il Taormina. “Un clima da stadio che riconcilia con il calcio, che fa riemergere antiche emozioni – si legge – Ma il post partita è stato funestato da un incidente che ha tolto parole ed entusiasmo ai protagonisti in campo, sostenitori e a chi segue la squadra”. La società ha emesso un comunicato per esprimere il grande dolore dell’intero entourage per la scomparsa del 35enne tifoso rossazzurro Andrea La Spina. Stava tornando in moto proprio dal campo sportivo di Ragalna, quando ha perso la vita in un incidente stradale sulla Ss 121, nel tratto compreso tra Paternò e lo svincolo di Etnapolis. “Non sono ancora chiare le cause dell’incidente che hanno portato il motociclista a perdere il controllo del mezzo e finire sotto il guardrail che divide i due sensi di marcia”. Immediate e decine le chiamate al 112 per allertare i soccorsi, ma “quando l’ambulanza del 118 è arrivata sul posto, i sanitari hanno subito capito che per l’uomo non c’era più nulla da fare. Scene strazianti, poco dopo, con l’arrivo sul posto di alcuni amici e conoscenti”. Una delegazione del Catania SSD parteciperà ai funerali.

