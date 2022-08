LA SICILIA: “A Ragalna presente anche Lubishtani. Sarao si mette in luce due volte in partitella”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Nel corso degli allenamenti sostenuti dal Catania ieri pomeriggio erano presenti anche il portiere classe 2004 Mario Di Benedetto ed il terzino sinistro kosovaro (classe 2004) Donart Lubishtani, “prodotto del vivaio dell’Inter verosimilmente in prova a Ragalna”. E’ quanto riporta il quotidiano locale che, a proposito della partitella in famiglia disputata, sottolinea come non ne abbia preso parte l’estremo difensore Bethers (“fuori per un problema alla spalla per cui sono già stati effettuati esami strumentali che ne hanno svelato l’entità non grave”). Ad aprire le marcature ci ha pensato Palermo “con un bel fendente” andato ad insaccarsi “all’angolino basso”, poi Sarao “si è messo in luce due volte mostrando un invidiabile status atletico. L’intramontabile rete su punizione – specialità della casa, come se fosse facile – di Francesco Lodi e uno sfortunato autogol di Lorenzini” hanno tenuto equilibrata la sfida, ma di lì a poco “Giuseppe Rizzo con un pregevole destro al volo e la ‘zanzara’ De Luca con un colpo di testa ravvicinato” hanno ribadito la vittoria del gruppo in pettorina gialla.

