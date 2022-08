LA SICILIA: “Sancataldese-Catania, più di 600 biglietti disponibili per i tifosi catanesi”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

San Cataldo è in fibrillazione per la gara del turno preliminare di Coppa Italia Serie D, “una spasmodica e dolce attesa che vedrà domenica i verdeamaranto ospitare al ‘Valentino Mazzola’ il nuovo Catania all’esordio assoluto”. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, dopo l’incontro in Questura sono stati messi in vendita i biglietti. “La capienza dello stadio – si legge – sarà in totale di 2.200 posti, 1.575 per i tifosi di casa (di cui 1.275 in Gradinata e 300 in Curva) e 625 i tagliandi per i sostenitori catanesi (di cui 400 in Tribuna coperta e 225 in Gradinata). La prevendita domenica sarà chiusa alle 12 e per ragioni di ordine pubblico bisognerà raggiungere lo stadio almeno 45′ prima del fischio d’inizio”.

