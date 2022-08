LA SICILIA: “Striscione anche dai tifosi del Napoli per Andrea. Ragalna, porte aperte ai cronisti”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Martedì è stato il giorno dell’ultimo saluto al tifoso rossazzurro Andrea, morto in un incidente stradale mentre rientrava da Ragalna il 13 agosto dopo avere tifato, fuori dallo stadio, durante il test del Catania contro il Taormina”. Una delegazione guidata dal Vice Presidente e Amministratore Delegato del Catania Vincenzo Grella ha partecipato ai funerali di Andrea. “Larga la partecipazione dei tifosi organizzati e non, sono stati esposti anche alcuni striscioni per ricordare il sostenitori del Catania. Uno in partita, ieri l’altro, anche dai tifosi della Curva A del Napoli”. Oggi le porte di Ragalna “verranno aperte ai cronisti per permettere loro di assistere a un allenamento della squadra di Giovanni Ferraro”, in vista del confronto di Coppa Italia previsto domenica pomeriggio in casa della Sancataldese. “Per accogliere i tifosi etnei – si legge – sarà disponibile il settore ospiti per un totale di 520 posti. Altri 1700 saranno riservati ai sostenitori del club nisseno”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***