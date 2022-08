LANERI: “Catanesi ed ex rossazzurri ? Serve senso d’appartenenza. Squadra completa al 60%”

Presente in conferenza stampa anche il Direttore Sportivo Antonello Laneri, che sta lavorando per completare l’organico del Catania:

“Ringrazio la società che ha pensato a me per cominciare questa nuova avventura, per un siciliano tifosissimo fare il Direttore Sportivo a Catania è un sogno. Sono anche un po’ emozionato. Quando c’è una rinascita è sempre difficile, ma sono felice di far parte di questo progetto. Abbiamo scelto Ferraro, che io conoscevo già avendolo anche affrontato da avversario in Serie D incontrando difficoltà. E’ un allenatore che ho sempre apprezzato, conosce la categoria ed i meccanismi della Serie D, campionato difficilissimo. E’ stato facile per me scegliere lui, ci darà tante soddisfazioni perché è prima di tutto un uomo di campo. La società ha un progetto ambizioso, fa gola a qualsiasi allenatore. Mi è bastato pochissimo tempo per trovare l’accordo con Ferraro. Si erano fatti tantissimi nomi, onestamente però non abbiamo contattato tante persone, poi la scelta è ricaduta su Ferraro perché il Catania deve vincere e lui ha già vinto, indicandoci la strada giusta. Non potevamo scegliere di meglio”.

“I giocatori che metteremo a disposizione del mister saranno complessivamente 14 over e 12 under. Ho scelto anche di puntare su calciatori catanesi per un discorso di senso d’appartenenza in una piazza esigente. Quando si costruisce una squadra da zero ci deve essere sempre qualcuno che guidi i compagni facendogli capire l’importanza di Catania, cosa significhi giocare a Catania e indossare la maglia rossazzurra. Ci sarà anche qualche ex giocatore del Catania per dare questo tipo di impostazione alla squadra. Siamo a buon punto per la costruzione della rosa ma ancora non abbiamo l’autorizzazione per tesserare i calciatori. Ci sono svincolati ma anche elementi sotto contratto con altre società, ci vuole pazienza. Allestiremo una squadra all’altezza del Catania.”

“Amichevoli? A breve daremo comunicazioni in merito, le abbiamo già programmate. Alla fine del ritiro torneremo ad allenarci a Ragalna e penso che lo faremo lì fino al 23 agosto. Regola degli Under in Serie D? Se un ragazzo è forte, lo è a prescindere che sia un Under o un Over, quindi la trovo una regola limitativa nella costruzione degli organici”.

I giocatori che sono presenti attualmente a Ragalna, hanno sposato totalmente il progetto con fiducia. Ci hanno proposto una serie di calciatori ma quelli che abbiamo selezionato sono stati scelti appositamente da noi. In questo momento siamo al 50-60% al completo. Sul mercato ci manca soprattutto qualcosa in avanti e un po’ dietro. Mandorlini e Litteri? Il primo non lo abbiamo valutato perché siamo già avanti nelle trattative con altri elementi, mentre sul secondo stiamo facendo delle valutazioni. Lui fa parte di una lista di cinque attaccanti tenuti in considerazione. Stiamo attingendo anche dagli svincolati, questo rende le cose un po’ più semplici ma non sempre è così perché fino a quando non firmano, se si fanno avanti altre squadre, essendo svincolati i giocatori possono andare ovunque. Aspettiamo al più presto l’autorizzazione dalla Figc per poter effettuare i tesseramenti”.

